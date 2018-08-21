Половина подозреваемых, скрывающихся от НАБУ за границей, находятся в России

По состоянию на 30 июня в международный розыск по инициативе детективов НАБУ объявлен 21 человек.

Половина подозреваемых, скрывающихся от Национального антикоррупционного бюро Украины за границей, находятся в России.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Бюро в Facebook.

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"Около 30 человек, которых детективы Национального бюро считают причастными к организации коррупционных схем, в настоящее время скрываются за рубежом. Каждый второй из них, по данным следствия, на территории Российской Федерации. Такие данные обнародованы в Отчете о деятельности НАБУ за І полугодие 2018 года. По состоянию на 30.06.2018 в международный розыск по инициативе детективов НАБУ объявлен 21 человек. В отношении 16 из них, с учетом задержания или с целью определения местонахождения, направлены запросы в другие государства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило и согласовало с прокурорами проекты подозрений в делах, где фигурируют народные депутаты.