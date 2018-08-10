НАБУ подготовило проекты подозрений в делах, где фигурируют народные депутаты

По словам директора ведомства, детективы уже согласовали подозрения с прокурорами.

Национальное антикоррупционное бюро Украины уже подготовило и согласовало с прокурорами проекты подозрений по делам, где фигурируют народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

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«Несмотря на определенные процессуальные проблемы, сейчас есть интересные наработки по другим делам. Подготовлены проекты подозрений и предварительно согласованы с процессуальными руководителями дела, фигурантами которых являются народные депутаты. Мы планируем направлять их в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, чтобы в дальнейшем, возможно, даже выходить на Верховную Раду Украины», - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам директора национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, ведомство анализирует последнюю информацию о связях украинских чиновников с бывшим руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советником экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта, однако американский политтехнолог не является подследственным субъектом для дел, которые расследует Бюро.