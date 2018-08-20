В МИД рассказали подробности гибели украинского парапланериста в Македонии

Смерть украинского парапланериста в Македонии наступила в результате разрыва аорты.

Тело погибшего в результате несчастного случая в Македонии украинского парапланериста доставят на родину 22 августа.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Он отметил, что 17 августа украинский спортсмен вместе с другими парапланеристами из Украины осуществляли полет в районе македонского города Крушево. Всего в украинскую группу входило около 20 человек. «В это же время в упомянутой местности проходили соревнования по парапланеризму British Open, которые собрали значительное количество участников», - добавил дипломат.

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В этой связи Погорельцев отметил, что «в результате двойного столкновения в небе гражданина Украины с гражданином Великобритании оба участника инцидента погибли».

«Гражданину Украины удалось открыть резервный парашют, однако бригада медиков, прибывшая на место приземления, констатировала смерть спортсмена. Причина смерти - разрыв аорты», - сообщил дипломат.

Также он сказал, что в Македонии находятся родственники погибшего - дочь и жена, которые занимаются вопросами доставки тела на родину.

Погорельцев добавил, что по факту гибели парапланеристов прокуратурой города Прилеп возбуждено уголовное дело.

В субботу, 18 августа, временный поверенный в делах Украины в Республике Македония присутствовал во время допроса прокурором города Прилеп родственников погибшего украинца.

«Родные погибшего отказываются от каких-либо претензий в связи с трагическим инцидентом. Тело погибшего планируется отправить в Украину авиатранспортом, ориентировочно, в среду, 22 августа. Сотрудниками Посольства оформлены соответствующие документы, оказано содействие в репатриации тела», - сообщил Погорельцев.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Македонии, перед финальным соревнованием British Open в городе Крушево, в результате столкновения в воздухе погибли парапланеристы из Украины и Великобритании.

По данным британского издания The Guardian, украинец и британец дважды столкнулись в воздухе. После столкновения украинец открыл резервный парашют и приземлился на дерево. Он был уже мертв, когда спасатели прибыли на место происшествия. По данным местной полиции, британец умер в больнице.

Британский парапланерист был известным инструктором и имел десятки лет опыта полетов во время соревнований.