Украинские военные провели репетицию парада ко Дню независимости (фото, видео)

Полторак назвал нынешний парад «чрезвычайно мощным».

В нынешнем параде в Киеве по случаю 27-й годовщины независимости Украины примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

«На Майдане Независимости состоится военный парад. Он является чрезвычайно мощным, большим, чем были в прошлые годы, посвященный 27-й годовщине независимости Украины, а также 100-летию возрождения государственности Украины», - сказал он.

«Всего в параде принимают участие 4500 военнослужащих, 250 единиц техники», - подчеркнул министр.

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Полторак добавил, что в этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и других силовых подразделений, которые выполняют задачи по охране и обороне страны. «Впервые мы покажем во время военного парада, прохождения механизированной колонны, новые образцы вооружения и техники, которые были уже поставлены на вооружение ВСУ. Также будут показаны образцы вооружения, которые являются перспективными и сейчас проходят государственное испытание. Всего таких единиц техники будет 250», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О праздновании 27-й годовщины независимости Украины», согласно которому в Киеве 24 августа, в День независимости Украины, состоится парад войск.