Автомобиль, на котором приехали убийцы "Сармата", принадлежит Госгеокадастру

Указанный автомобиль находится на балансе Главного управления "Государственный кадастр в Запорожской области".

Автомобиль "Таврия", на котором злоумышленники приехали убивать ветерана и активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" и в котором было найдено оружие и гильзы, зарегистрирован на Госгеокадастр.

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Об этом говорится в постановлении Бердянского городского районного суда, сообщает "Громадське". "При подготовке к совершению умышленного убийства потерпевшего в неустановленное время и у неустановленного лица (злоумышленники, - ред.) взяли во временное пользование автомобиль марки ЗАЗ "Таврия" 1102 в кузове красного цвета, регистрационный номер НОМЕР_1, который находится на балансе Главного управления "Государственный кадастр в Запорожской области", который они планировали использовать для приезда и последующего отъезда с места совершения умышленного убийства", - говорится в постановлении суда.

Как сообщал УНИАН, ветерана АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко убили выстрелом в спину 31 июля. 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве. 3 августа суд арестовал четверых подозреваемых в убийстве "Сармата".

9 августа первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.