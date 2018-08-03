Убийство ветерана АТО в Бердянске: прокуроры просят задержать подозреваемого на 60 суток (видео)

В умышленном убийстве "Сармата" подозревают четырех человек.

В Бердянске утром 3 августа суд начал рассмотрение дела об умышленном убийстве по сговору ветерана АТО, активиста Виталия Олешко.

Трансляцию из здания суда ведет его собрат Андрей Маджаров, пишет ТСН.uа.

Активисты призывают местных жителей приходить на заседания и просят юристов оказать профессиональную помощь. В 10.30 было предоставлено разрешение на ведение трансляции. Начало заседания задержали на полтора часа, судья извинился за опоздание.

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По словам прокурора, подозреваемого Артема Матюшина опознали несколько свидетелей как лицо, которое стреляло в Олешко. Также обвинение отмечает, что видеорегистратор автомобиля погибшего зафиксировал в день убийства автомобили "Таврия" и "Мазда", которые видели возле дома "Сармата" накануне.

Прокуроры зачитали ходатайство об избрании меры пресечения Матюшину в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

"Подозреваемый не является жителем Бердянска, подозревается в совершении особо тяжкого преступления, а после совершения пытался скрываться. Он также может незаконно влиять на свидетелей, которые его опознали", — заявил прокурор.

Напомним, в умышленном убийстве "Сармата" подозревают четырех человек. Активисты требуют, чтобы полиция отыскала не только исполнителей, но и заказчиков убийства.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили ветерана АТО и активиста Виталия Олешко "Сармата". По словам очевидцев, мужчину убили выстрелом в спину из двуствольного ружья на глазах у жены и друзей. Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве ветерана АТО в день совершения убийства на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области. 2 августа в Бердянске происходило прощание с ветераном АТО с позывным "Сармат".