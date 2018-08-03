Убийство ветерана АТО в Бердянске: прокуроры просят задержать подозреваемого на 60 суток (видео)

11:18, 03 августа 2018
Общество
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В Бердянске избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве ветерана АТО / фото УНИАН

Трансляцию из здания суда ведет его собрат Андрей Маджаров, пишет ТСН.uа.

Активисты призывают местных жителей приходить на заседания и просят юристов оказать профессиональную помощь. В 10.30 было предоставлено разрешение на ведение трансляции. Начало заседания задержали на полтора часа, судья извинился за опоздание.

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По словам прокурора, подозреваемого Артема Матюшина опознали несколько свидетелей как лицо, которое стреляло в Олешко. Также обвинение отмечает, что видеорегистратор автомобиля погибшего зафиксировал в день убийства автомобили "Таврия" и "Мазда", которые видели возле дома "Сармата" накануне.

Прокуроры зачитали ходатайство об избрании меры пресечения Матюшину в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

"Подозреваемый не является жителем Бердянска, подозревается в совершении особо тяжкого преступления, а после совершения пытался скрываться. Он также может незаконно влиять на свидетелей, которые его опознали", — заявил прокурор.

Напомним, в умышленном убийстве "Сармата" подозревают четырех человек. Активисты требуют, чтобы полиция отыскала не только исполнителей, но и заказчиков убийства.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили ветерана АТО и активиста Виталия Олешко "Сармата". По словам очевидцев, мужчину убили выстрелом в спину из двуствольного ружья на глазах у жены и друзей. Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве ветерана АТО в день совершения убийства на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области. 2 августа в Бердянске происходило прощание с ветераном АТО с позывным "Сармат".

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Новость в сюжете: Дерзкое убийство ветерана АТО в Бердянске
Теги: #бердянск#убийство ветерана АТО#Виталий Олешко#Сармат