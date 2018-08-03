В бердянском суде озвучили основную версию убийства "Сармата" (видео)

Сегодня суд Бердянска арестовал четырех подозреваемых - Артема Матюшина, Александра Обухова, Николая Ломако и Максима Владимиренкова сроком на 60 суток без права внесения залога.

Во время избрания меры пресечения для одного из главных подозреваемых в деле об убийстве ветерана АТО Виталия Онишко была озвучена основная версия досудебного следствия.

Как сообщает местное издание pro.berdyansk.biz, полиция и прокуратура считают, что Виталия Олешко убили на почве личных неприязненных отношений в связи с имеющимися противоречиями в предпринимательской деятельности.

«Сейчас подозрения указывают на то, что мотив – это предпринимательская деятельность, но на данный момент следственные действия продолжаются, допрашиваются все очевидцы и мотив может быть дополнительно установлен», – сказал следователь полиции Алексей Мартемьянов.

Видео: "ТРК ЮГ"

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Виталия Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля.

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В тот же день полицейские задержали четырех бывших участников АТО по подозрению в убийстве, а также местного жителя, который предоставил им автомобиль «Таврия», впоследствии оставленный убийцей активиста. Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве или из-за бизнес-конфликта.

Сегодня суд Бердянска арестовал четырех подозреваемых - Артема Матюшина, Александра Обухова, Николая Ломако и Максима Владимиренкова сроком на 60 суток без права внесения залога. По словам свидетелей, именно Матюшин стрелял из ружья в Олешко.