На восстановление разрушений на Донбассе необходимо более 2,7 миллиардов гривень

В Донецкой области на восстановление объектов, разрушенных в ходе боевых действий, необходимо более 2,7 млрд грн.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба Донецкой ОГА со ссылкой на департамент экономики облгосадминистрации.

«По состоянию на 12 декабря, в Донецкой области восстановлено 5163 объекта. Неделю назад их было 4897. Всего на восстановление объектов, пострадавших в ходе боевых действий, необходимо направить 2 миллиарда 767 миллионов гривен. По состоянию на пятницу израсходовано 35,8 миллионов», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что восстановлено 410 жилых домов, в ходе выполнения работ по восстановлению потрачено 5,6 млн грн, электроснабжение в 153 населенных пунктах и 8 объектов электроснабжения (6,5 млн грн), 66 объектов теплоснабжения (3,9 млн грн).

Кроме того, сообщается, что «восстановили газоснабжение в четырех населенных пунктах, 1215 газопровода и подключили к газу 3234 частных дома на сумму 6,6 млн грн. Отремонтировали 72 объекта социального назначения на общую сумму 13,1 млн грн».