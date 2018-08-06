Журналист рассказал, где и когда освобожденный украинский политзаключенный Костенко получил паспорт РФ

Российское гражданство Костенко получил в 2015 году, подав соответствующее заявление в отдел Управления федеральной миграционной службы РФ по республике Крым в Железнодорожном районе Симферополя.

Герой Майдана Александр Костенко получил российское гражданство в 2015 году в Крыму.

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Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Владимир Бойко в ответ на сообщение государственного секретаря МИДа Андрей Заяца о том что у Костенко украинское гражданство.

"Что касается героя Майдана, прибывшего в Киев по украинскому паспорту, то гражданин Российской Федерации Костенко Александр Федорович, 10 марта 1986 года рождения, зарегистрирован в Симферополе по улице Беспалова, дом 3/1, квартира 7. Российское гражданство Костенко получил в январе 2015 года, подав соответствующее заявление в отдел Управления федеральной миграционной службы России по республике Крым в Железнодорожном районе. 28 января 2015 года Костенко Александру Федоровичу был выдан паспорт гражданина Российской Федерации серия 3914 №821961. В последующем Костенко был задержан, привлечен к уголовной ответственности и осужден российским судом именно как гражданин России", - написал он.

Относительно уголовного производства в отношении Костенко, которое расследовалось в Украине и которое было остановлено после того, как он сбежал в конце 2014 года в Россию, Бойко отметил, что Костенко, действительно, не объявлялся в розыск, поскольку после того, как он 6 января 2015 года был задержан в Симферополе российскими властями, его местонахождение стало известно. "Что касается уголовного производства в отношении Костенко, то часть процессуальных документов находится в открытом доступе. А именно: 31 октября 2014 года в Святошинский районный суд поступил обвинительный акт в отношении Краснова (ЛИЦО_1) и Костенко (ЛИЦО_2), которые были задержаны СБУ 22 мая 2014 года и у которых в ходе обыска были изъяты оружие, взрывчатка и вещи, украденные ими в Киевраде – государственные и юбилейные награды (более 10 тыс. единиц), мебель, металлические сейфы, компьютеры и бытовая техника", - подчеркнул Бойко.

По данным Бойко, в связи с систематической неявкой обвиняемого Костенко суд 11 декабря 2014 года поручил Службе безопасности Украины задержать Костенко и доставить его в судебное заседание. Поскольку на то время Костенко уже удрал в Россию и задержать его не удалось, 24 декабря 2014 года суд вернул обвинительный акт в Генеральную прокуратуру Украины, отметив следующее: "На подготовительное судебное заседание не явился обвиняемый Костенко Александр Федорович, который неоднократно вызывался судом на судебное заседание и не сообщил о причинах своей неявки. Все почтовые уведомления, которые направлялись на адрес проживания обвиняемого, который указан в обвинительном акте, а именно: АДРЕС_1 возвращаются с отметкой - за истечением срока хранения.

Постановлением Святошинского районного суда г. Киева от 11.12.2014 г. предоставлено разрешение на задержание ЛИЦО_2 с целью его привода на судебное заседание на 22.12.2014 г. на 12 час. 00 мин.

Прокурором на судебном заседании предоставлен рапорт старшего следователя по ОВД 2 отдела 1 управления досудебного расследования Главного следственного управления СБ Украины от 19.12.2014 г. Денисюка А., согласно которому осуществить привод обвиняемого ЛИЦО_2 не представляется возможным в связи с отсутствием сведений о его местонахождении. С целью установления проживает ли в настоящее время ЛИЦО_2 по адресу: АДРЕС_1 им 18.12.2014 г. был осуществлен выезд по указанному адресу, однако никого там застать не удалось. С учетом указанного, в этот же день в 16 час. 50 мин. им был осуществлен телефонный звонок владелицу указанной квартиры - ЛИЦО_5 по номеру НОМЕР_1.

В ходе разговора ему стало известно, что ЛИЦО_2 является дальним родственником ее мужа и летом, пока их семья проживала на даче за пределами Киева, проживал в их квартире в городе. В сентябре текущего года, когда они вернулись жить в город, Александр собрал свои вещи и переехал на другую квартиру, которую ему снял отец. Что это за квартира и где она находится, ей не известно. Проживает ли ЛИЦО_2 в г. Киеве в настоящее время ей также не известно, поскольку с сентября месяца он к ним в гости не появлялся и о своем местонахождении не сообщал».

В связи с этим Бойко рекомендовал государственному секретарю МИДа Заяцу проинформировать Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру о месте пребывания Костенко Александра Федоровича с целью задержания последнего и вручения ему обвинительного акта.

Как сообщал УНИАН, на брифинге государственный секретарь МИД Андрей Заяц подтвердил официально, что Александр Костенко является гражданином Украины, и это признано также российскими органами. Также Заяц отметил, что Костенко въехал на территорию Украины по своему украинскому паспорту. "Мне не известно, есть ли у него российский паспорт, но администрацией пенитенциарное заведение ему при освобождении возвратило его украинский паспорт... Если бы россияне не признавали его украинского паспорта, они бы, очевидно, не позволили ему уехать", - рассказал он.

Крымский активист Костенко 3 августа был освобожден из российской тюрьмы. Ожидается, что сегодня вечером он прибудет в Киев. После освобождения Костенко в социальных сетях появилась информация о том, что Служба безопасности Украины в 2014 году задерживала его по подозрению в терроризме и пособничестве российским спецслужбам. По сообщениям, Костенко был арестован и освобожден под залог. После чего сбежал в оккупированный Крым, где и был задержан.