Освобожденный из российской колонии украинец Костенко вернулся в Украину

Уже под вечер он вместе с дипломатами окажется в Киеве, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады.

Крымчанин Александр Костенко, которого освободили из российской колонии, вместе с украинскими дипломатами пересек российско-украинскую границу и уже вечером будет в Киеве.

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Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Как проинформировали меня Госсекретарь МИД А.Заяц и консулы, Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что к вечеру они будут в Киеве». – написала она.

Геращенко отмечает, что в 16 часов в МИД состоится традиционный брифинг, на котором дипломаты сообщат о совместных усилиях власти и дипломатического корпуса относительно защиты украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

Как сообщал УНИАН, 3 августа из российской тюрьмы освободили крымского активиста Костенко. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, Костенко предоставят временное общежитие в Киеве.

Справка УНИАН. Костенко обвинялся в том, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут». Кроме того, он якобы без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил нарезной ствол.

В мае 2015 года так называемый "Киевский районный суд Симферополя" приговорил Костенко по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия к лишению свободы сроком в 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.

Костенко не признал своей вины. Он отбывал срок в колонии города Кирово-Чепецк Кировской области.