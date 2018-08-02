В Люблине арестовали украинку за попытку убить собственного младенца

Гражданке Украины за попытку убийства собственного ребенка грозит в Польше пожизненное заключение.

Суд в Люблине арестовал 36-летнюю украинку Надежду К., которая родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в Люблинском воеводстве и оставила его в пластиковом контейнере.

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Подозреваемая в покушении на убийство собственного ребенка арестована на три месяца, сообщил прокурор Петр Ситарский из Окружной прокуратуры в Люблине, передает Польское радио. «Основанием для временного ареста является как серьезность наказания, за которое в этом случае грозит пожизненное заключение, так и отсутствие постоянного места жительства в Польше», - сообщил прокурор.

В ближайшее время женщина пройдет психиатрическую экспертизу, во время которой эксперты оценят степень ее вменяемости.

Украинка родила ребенка 25 июля на фабрике в селе Милеюв, где она работала. Женщина в определенный момент отлучилась от конвейера. После длительного отсутствия ее пошла искать сестра, впоследствии женщину обнаружили в туалете. Поскольку роженица была в крови, то сестра начала паниковать, чем привлекла внимание других сотрудников. Затем они обнаружили новорожденного младенца в пластиковом контейнере. Вытащив ребенка, они вызвали скорую помощь. Мать с младенцем госпитализировали. «Новорожденная девочка весит 2,5 кг. Она в дальнейшем остается под опекой врачей. Состояние родильницы тяжелое, но стабильное», - сообщил Ситарский.

Украинка временно работала на предприятии на законных основаниях. Период ее трудоустройства должен был закончиться в августе этого года.

За попытку убийства в Польше может грозить даже пожизненное заключение. Если окажется, что попытка убийства матерью произошла во время родов под влиянием их течения, уголовная ответственность мягче и составляет до пяти лет лишения свободы.