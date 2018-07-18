В прошлом году более 60% заробитчан с Украины устроились на работу нелегально

Около двух миллионов приглашений на работу в прошлом году украинцам предоставила только соседняя Польша.

Наши соотечественники в поисках приличных заработков не гнушаются ни одной вакансии. Например, в 2017 году, рассказывают эксперты, 62% украинцев устроились на работу нелегально.

Риск попасть в трудовое рабство в таком случае высокий, сообщает "5 канал".

"Услугами легальных компаний в прошлом году воспользовались лишь 12 тысяч 150 человек. Почти 90% людей пытаются уехать за границу, опираясь на каких-то знакомых, у которых нет лицензии", – рассказывает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Юристы также добавляют: чтобы не попасть в трудовую ловушку, специалисты советуют работникам искать аналогичные предприятия с иностранными инвестициями в Украине и устраиваться на работу исключительно официально.