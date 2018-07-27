В Польше иностранцам будут платить меньше – эксперт

На уровне государства в Польше идет инициатива платить меньше, если вы иностранный гражданин.

В Польше меняют законодательство. Теперь уже на государственном уровне, если вы иностранный гражданин, то вам будут платить меньше.

Об этом сообщила руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Екатерина Криворученко в эфире 24 канала.

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"Сейчас в Польше меняют законодательство. Там идет на уровне государства инициатива платить меньше, если вы иностранный гражданин. То есть это определенные государственные регуляторы, которые так или иначе влияют. Кроме того, когда говорили о трудностях (о трудностях работы украинцев в Польше – Ред.), то среди них была именно невозможность в том числе работать и по специальности. Это некомфортно людям", – заявила Криворученко.

По словам эксперта, трудоустройство в Польше - сложное действие, особенно если речь идет о переезде с семьей и детьми.

"Если вы едете один, то это одна история. Вы плюс-минус можете себе позволить некоторое время пожить возможно в тех условиях, в которых вы привыкли жить дома. Но если, например, вы выезжаете с семьей, то это вам нужно значительно больше. Это и медицинское страхование, и школа, и обучение. То есть мы же понимаем, что это связано с очень многими сферами нашей жизни. Поэтому переезд и работа – это не очень просто на самом деле", – сказала эксперт.

Как сообщалось ранее, длительное расставание членов семей из-за трудоустройства одного из них может приводить к психическим проблемам.