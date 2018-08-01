Херсонскую активистку Гандзюк привезли в Киевский ожоговый центр: ее состояние стабильно-тяжелое

21:09, 01 августа 2018
Общество
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До Киева женщину доставляли спецрейсом / фото Roman Sinicyn, Facebook

И.о. управляющего делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, которая получила химические ожоги после нападения, доставлена в Киевский ожоговый центр.

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Об этом сообщили в эфире "112 Украина".

По словам дежурного врача, ее состояние стабильно-тяжелое.

Как сообщал УНИАН, 31 июля произошло нападение на советника городского головы Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.

Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в областную больницу. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Нападение на сотрудницу горсовета Херсона полиция квалифицировала как покушение на убийство.

Дело находится на личном контроле генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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Теги: #Херсон#Екатерина Гандзюк