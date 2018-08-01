Херсонскую активистку Гандзюк привезли в Киевский ожоговый центр: ее состояние стабильно-тяжелое
И.о. управляющего делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, которая получила химические ожоги после нападения, доставлена в Киевский ожоговый центр.
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Об этом сообщили в эфире "112 Украина".
По словам дежурного врача, ее состояние стабильно-тяжелое.
Как сообщал УНИАН, 31 июля произошло нападение на советника городского головы Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.
Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в областную больницу. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Нападение на сотрудницу горсовета Херсона полиция квалифицировала как покушение на убийство.
Дело находится на личном контроле генерального прокурора Украины Юрия Луценко.