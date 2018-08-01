В полиции рассказали, как задерживали подозреваемых в убийстве ветерана АТО "Сармата"

На первом блокпосту подозреваемых опознали и пропустили, потому что не было известно есть ли у них оружие.

Полиция провела комбинацию по задержанию четверых подозреваемых в убийстве участника АТО и общественного активиста Виталия Олешко "Сармата".

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Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает Украинская правда. "На первом блокпосте их узнали и пропустили...потому что мы не знали, есть ли у них оружие, нет оружия", – рассказал Комиссаров.

По его словам, после прохождения первого блокпоста, подозреваемые "были уверены, что они проехали, что к ним нет вопросов".

За мужчинами двигалась машина правоохранителей.

"На другом блокпосте их уже задержали", – отметил начальник полиции. Задержали их на Приазовском блокпосте, оружие изъяли.

В полиции уточнили, что один из подозреваемых ранее был судим за разбои, кражи.

Также Комиссаров добавил, что правоохранители будут проверять, каким образом в сеть попали фотографии задержанных. "Будем проверять, где утечка информации, где, кто сфотографировал", – пояснил он.

Вместе с тем, в полиции пока не говорят, как подозреваемые распределяли между собой роли в совершении преступления. Комиссаров утверждает, что над этим сейчас работает следствие.

Как сообщал УНИАН, "Сармата" убили выстрелом в спину 31 июля в Бердянске. Вечером того же дня полиция задержала подозреваемого в убийстве. Сегодня утром в Нацполиции сообщили о задержании пятерых подозреваемых в совершении преступления.