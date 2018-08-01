Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве ветерана АТО "Сармата"

Четырех подозреваемых полиция задержала в городе Васильевка Запорожской области, еще одного разыскали и задержали в Бердянске.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве участника АТО Виталия Олешко ("Сармата").

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Об этом заявил сегодня первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми в городе Васильевка Запорожской области. Еще одного злоумышленника разыскали и задержали полицейские в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса", - сообщил он.

По его словам, полиция нашла на одной из улиц Бердянска автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен обрез охотничьего ружья. Кроме того, рассказал Аброськин, в результате введения в действие плана "Сирена" на посту в Васильевке полицейские остановили автомобиль разыскиваемых.

"Мы установили, что находившиеся в нем четыре человека причастны к убийству жителя Бердянска. Параллельно в Бердянске был задержан еще один, пятый, подозреваемый. В настоящее время все пятеро задержаны в порядке ст. 208 УПК", - сказал первый заместитель председателя Нацполиции.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении указанного преступления.

"Спасибо полицейским за проведенную работу. Также выражаю благодарность нашим гражданам, которые не остались в стороне и активно способствовали полиции в установлении личности преступников", - отметил Аброськин.

Досудебное расследование уголовного производства открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"), проходит под процессуальным руководством прокуратуры. Выясняются все обстоятельства и мотивы убийства.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 июля, в Бердянске был убит выстрелом в спину во дворе собственного дома известный активист, участник АТО Виталий Олешко.

На территории Запорожской и Донецкой областей был введен план перехват "Сирена" для задержания преступника.

Днем патрульная полиция Бердянска сообщила, что сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Таврия» бордового цвета, на котором предполагаемый убийца Олешко скрылся с места преступления. Отмечалось, что ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

Впоследствии активисты сообщили, что в Запорожской области возле Мелитополя задержали предполагаемого убийцу Олешко. По их данным, действовала группа лиц, преступников узнали свидетели.