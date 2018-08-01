«Ненаказанное зло растет»: активисты под МВД требуют публичного отчета о расследовании резонансных дел (фото, видео)

Поводом к акции стало вчерашнее нападение на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк и убийство ветерана АТО Виталия Олешко.

В Киеве представители различных общественных организаций требовали от руководства Министерства внутренних дел Украины публично отчитаться о расследовании эпизодов нападений и убийств активистов, борющихся с коррупцией, журналистов и правозащитников.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге участвовало около 70 активистов.

По словам организатора акции Владислава Грезева, активисты требуют от руководства МВД публичного отчета о случаях убийств, избиения, запугивания активистов-антикоррупционеров, экологов, правозащитников и журналистов во всех регионах Украины. В частности, участники собрания хотели, чтобы к ним вышли министр Арсен Аваков со своими заместителями и объяснили ход расследования в отношении всех дел. Но к активистам вышел директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

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Как утверждает Грезев, общество "не ощущает никакого прогресса" в расследовании этих дел. Он сообщил о намерении передать руководству МВД список преступлений, которые были совершены за последние четыре года. Среди прочего, речь идет о нападении на члена «Харьковского антикоррупционного центра» Евгения Лисичкина, нападение на координатора «Харьковского антикоррупционного центра» Дмитрия Булаха, об убийстве харьковского активиста Николая Бычко, нападении на председателя общественной организации «Неравнодушные», экс-лидера Одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, нападении на председателя Одесского отделения организации ВО «Автомайдан» Виталия Устименко, нападение на херсонского журналиста Сергея Никитенко и о других избиениях.

По мнению активистов, по всем этим эпизодам со стороны полиции не прослеживается "никакого движения".

Отдельное беспокойство активисты выражали по поводу расследования дела о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

Во время акции активисты требовали отстранения всего руководства МВД в Херсонской области. Отдельно они требовали отставки министра Авакова.

Общественный активист Дмитрий Гнап отметил, что "есть большая проблема уже за первые сутки расследования дела Гандзюк. В частности, оперативная следственная группа не изымала видео с камер слежения, не опрашивала возможных свидетелей, не провела экспертизу вещества, которым была облита потерпевшая". По его мнению, расследование этого дела "очевидно, проваливается", ибо "многих следственных действий не было сделано".

В свою очередь директор департамента коммуникаций МВД Шевченко заявил, что "экспертизу вещества можно провести только по решению суда". Он отметил, что детали расследования дела Гандзюк сообщат сегодня на брифинге в Херсоне представители местной полиции.

При этом Гнап спросил у представителя МВД: "Известно ли вам, что Гандзюк, которую вчера облили кислотой, разоблачала работников департамента защиты экономики Главного управления Нацполиции в Херсонской области в коррупционных сделках, а значит, есть очевидный конфликт интересов как минимум заместителей руководства управления Нацполиции в области?».

На это Шевченко ответил: "Мне известно о том, что я видел какое-то сообщение об этом, но конфликта интересов в этом не вижу, пока, поскольку департамент защиты экономики - это межтерриториальный орган, он не входит в Главное управление Нацполиции". Он сказал, что не знает о том, в чем заключалась суть деятельности Гандзюк.

Шевченко отметил, что поскольку все озвученные эпизоды нападений на активистов расследуются в разных регионах разными Главными управлениями Национальной полиции, "нам нужно время для того, чтобы собрать данные, в каком состоянии находится расследование того или иного дела".

Он пообещал, что после получения от них подробной информации с четко перечисленными эпизодами нападений на активистов следствию будет направлено обращение, чтобы они отчитались о результатах расследования.

"Норма статьи 222 УПК позволит нам это сделать только с согласия следователя", - сказал представитель МВД и заверил, что возьмет на себя ответственность "донести до следственных органов Национальной полиции требование общественности услышать подробную информацию о расследовании конкретных эпизодов нападений, которая вас интересует".

При этом активисты хотят, чтобы расследование нападения на Гандзюк было передано следователям в Киев. Шевченко ответил, что для этого должно быть принято решение руководством Нацполиции.

В комментарии УНИАН активист Грезев сказал, что после общения с Шевченко доволен только тем, что тот пообещал "организовать отчет, по крайней мере, приложить к этому усилия".

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"Я в это не верю. Я знаю и понимаю, как работает система власти в стране. Это просто будет очередным маркером их лжи", - сказал он.

Также во время общения представителя МВД с участниками акции протеста произошла словесная перепалка между ним и одним из активистов.

В свою очередь Гнап сказал, что не доволен тем, что сообщил активистам Шевченко. По его убеждению, у полиции Херсонской области "просто нет желания" должным образом расследовать нападение на Гандзюк.

"Мы это прекрасно видим. Почему нет желания? Потому что Екатерина их разоблачала, и за первые сутки после на нападения на нее они (правоохранители - УНИАН) многого не сделали", - отметил активист.

"Нет уже просто сил и нет дополнительных слов рассказывать, как покрывают бандитов люди в этих кабинетах, в кабинетах Главного управления полиции в Херсонской области. Они все покрывают бандитов", - заявил Гнап.

Он также выступает за то, чтобы расследование дела о нападении на Гандзюк перенесли в Киев.

"Еще лучше, чтобы его забрала себе СБУ, но это трудно переквалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса. Это надо специальное решение генерального прокурора", - отметил он.

По его убеждению, у херсонских полицейских "есть мотив не расследовать это дело".

Как сообщал УНИАН, 31 июля произошло нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. У подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.

Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в областную больницу. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Нападение на сотрудницу горсовета Херсона полиция квалифицировала как "нанесение тяжелых телесных повреждений, совершенных с целью запугивания".

Дело находится на личном контроле генерального прокурора Юрия Луценко.