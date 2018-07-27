Сегодня на Луганщине за два часа "заминировали" 2 ж/д вокзала, 3 автостанции, рынок и мост

Пассажиры поезда «Хмельницкий-Лисичанск» несколько часов провели в вагонах без кондиционеров.

Сегодня в Луганской области злоумышленники «минировали» два железнодорожных вокзала, три автостанции, рынок и мост.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

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«За два часа, с 11:25 до 13:23, поступило семь анонимных сообщений о минировании Троицкого и Сватовского железнодорожных вокзалов, Рубежанской, Лисичанской и Беловодской автостанций, Кременского центрального рынка и Томашевского моста», - написал он.

По словам Клименко, больше всего пострадали пассажиры поезда «Хмельницкий - Лисичанск», которые несколько часов провели в вагонах без кондиционеров.

Клименко отметил, что 17 июля на телефоны Новоайдарского и Станично-Луганского отделов полиции поступили пять аналогичных сообщений.

Заместитель председателя ВГА не исключил, что исполнители провокаций находятся в «ЛНР».