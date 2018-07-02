Псевдоаттестаты "ЛНР" не нужны даже в РФ: жители Луганска рассказали о ситуации в школах

Количество выпускников, желающих сдавать внешнее независимое оценивание и поступать в украинские вузы, становится все меньше в оккупации.

Боевики оставили луганских учителей без полной выплаты отпускных в этом году, а большинство выпускников школ не намерены выезжать за пределы города для поступления в вузы.

Об этом изданию LIGA.net сообщили несколько источников в захваченном гибридными войсками РФ Луганске.

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"Выплатили только 30%, сказали, что будут погашать частями в каждом месяце", - уточнил учитель одной из школ города Сергей.

По его словам, количество выпускников, желающих сдавать внешнее независимое оценивание и поступать в украинские вузы, становится все меньше в оккупации.

Он добавил, что в целом интеллектуальный уровень школьников, которые обучаются по российским программам, падает. "Практически, не с кем работать, к сожалению", - сказал он.

Учитель подчеркнул, что большая часть выпускников школ не планирует никуда выезжать и будет поступать в местные вузы.

"Большинство остаются тут, кто-то едет в Россию, но при этом, они получают аттестаты украинского образца, обучаясь на дистанционной форме", - рассказала луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Она уточнила, что российские вузы отказываются принимать аттестаты псевдореспублик.

"В Питере выпускник нашей школы поступил в вуз, но у него был также аттестат украинского образца, другим - отказали. Людям с мозгами очевидно – бумажки «ЛНР» (псевдоаттестаты, - ред.) никому не нужны, даже в рашке" - подчеркнул Сергей.