Художники из разных стран поддержали благотворительную акцию Фонда Александра Фельдмана «Искусство милосердия»

Они передали организаторам акции четыре работы, чтобы внести свою лепту в поддержку проектов Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк.

К акции «Искусство милосердия», организованной Международным благотворительным фондом «Фонд Александра Фельдмана», присоединились художники из 34 стран – участники І Международной открытой выставки акварельной живописи. Они передали организаторам акции четыре работы, чтобы внести свою лепту в поддержку проектов Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк.

«Мы всецело поддерживаем идеи гуманизма, благотворительности и необходимость привлечения искусства для решения важных социально-гуманитарных и экозащитных задач, на которых основана проводящаяся сейчас акция «Искусство милосердия». Поэтому мы хотим передать несколько картин, представленных на нашей выставке, организатору акции – Международному благотворительному фонду «Фонд Александра Фельдмана». Верим, что средства, вырученные от их продажи, принесут реальную пользу в деле помощи нуждающимся в ней людям и животным», - говорится в письме-обращении, подписанном участниками І Международной открытой выставки акварельной живописи «Наш Удивительный Мир»/«Our Wonderful World» .

Кроме того, художники провели в Социально-гуманитарном мультикомплексе творческий пленэр «Акварельный Экопарк» и создали семиметровую акварель. Ее они тоже подарили Фонду Александра Фельдмана. Это произведение интернационального изобразительного искусства станет еще одним новым лотом проекта «Искусство милосердия».

Как отмечают организаторы акции «Искусство милосердия», присоединиться к ней могут все желающие. «Мы благодарны художникам за внимание к нашему проекту и идеям. Их работа в прямом смысле спасет не одну жизнь, - отмечает основатель Международного благотворительного фонда, народный депутат Украины Александр Фельдман. - Мы хотим сломать стереотипы и донести людям, что благотворителем может стать каждый, независимо от уровня личного благосостояния. Кто-то сделает репост в социальной сети, кто-то поможет распространить информацию через СМИ. Главное – объединиться и вместе делать добро. «Искусство спасает», - не просто красивая фраза, а алгоритм, уже проверенный предыдущими нашими аукционами».

Напомним, что І Международная выставка акварельной живописи «Наш Удивительный Мир»/«Our Wonderful World» проходила в Галерее «АВЭК» с 15 по 22 июля. Харьковчане и гости города смогли увидеть более 150 работ художников-акварелистов из 34 стран.

Также напомним, что благотворительная акция «Искусство милосердия», которая стартовала в мае этого года, на днях подвела итоги первого этапа: собрано 3 млн. 50 тыс. грн. Эти средства в зависимости от пожеланий участников акции распределены на развитие Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом» или Центра реабилитации рукокрылых. Сейчас «Искусство милосердия» продолжается в онлайн-режиме – все желающие могут выбрать понравившееся произведения на сайте Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк.