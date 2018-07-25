Выходит замуж за российского певца: звезда "Орла и Решки" похвасталась обручальным кольцом (фото)

Поклонники пары начали их поздравлять с помолвкой.

Популярная телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко сообщила фанатам радостную весть.

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Ее бойфренд, российский певец Влад Топалов сделал ей предложение. Об этом телеведущая рассказала на странице в Instagram.

Тодоренко опубликовала ряд фотографий, где она целует Влада и демонстрирует обручальное кольцо. "Согласна", - прокомментировала она фото.

Ранее Тодоренко намекнула, что она таки в отношениях с российским певцом Топаловым. Так, Регина и Влад посетили вечеринку Glamour, на которой журналисты заметили округлившийся живот артистки. Сама звезда пока не комментирует свое положение.