Выходит замуж за российского певца: звезда "Орла и Решки" похвасталась обручальным кольцом (фото)

16:25, 25 июля 2018
Общество
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Тодоренко показала обручальное кольцо / фото instagram.com/reginatodorenko

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Ее бойфренд, российский певец Влад Топалов сделал ей предложение. Об этом телеведущая рассказала на странице в Instagram.

Тодоренко опубликовала ряд фотографий, где она целует Влада и демонстрирует обручальное кольцо. "Согласна", - прокомментировала она фото.

Ранее Тодоренко намекнула, что она таки в отношениях с российским певцом Топаловым. Так, Регина и Влад посетили вечеринку Glamour, на которой журналисты заметили округлившийся живот артистки. Сама звезда пока не комментирует свое положение.

фото instagram.com/reginatodorenko

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Теги: #певец#ведущая