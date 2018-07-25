Завтра суд рассмотрит ходатайство об аресте водителя Hummer, который сбил насмерть ребенка в Киеве - прокуратура

Завтра утром прокуратура направит ходатайство о мере пресечения для задержанного в Шевченковский райсуда Киева.

Прокуратура будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей для Кирилла Островского, который вчера насмерть сбил ребенка на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, ходатайство в суд уже готовится прокурором по данному делу, завтра оно будет направлено в Шевченковский райсуд Киева и в этот же день состоится судебное заседание по избранию меры пресечения.

«Прокуратура будет просить содержание под стражей Островского без альтернативы залога», - сказала она.

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Кроме того, как отметила пресс-секретарь, аналогичную меру пресечения прокуратура просит для подозреваемого во вчерашнем ДТП возле метро «Дорогожичи». Речь идет о водителе автомобиля «Ниссан», который совершил аварию, в результате которой погиб один человек - пешеход, еще один пешеход травмирован, а также травмы получили двое людей из автомобиля.

Фигурантам обоих уголовных производств прокуратура инкриминирует совершение правонарушения по ч.2 ст.286 УКУ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, вечером 24 июля водитель автомобиля Hammer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно - красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи. Водитель после аварии пытался скрыться с места происшествия.

Полиция задержала его через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УКУ (оставление в опасности).