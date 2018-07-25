Сбил ребенка и протащил тело еще 50 метров: что известно о водителе-убийце Кирилле Островском

В прошлом успешный спортсмен и даже в определенных кругах узнаваемый бизнесмен с радостью давал интервью и рассказывал о своих победах.

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, поздним вечером 24 июля произошла очередное смертельное ДТП. 23-летний водитель элитного внедорожника Hummer сбил восьмилетнего ребенка прямо посреди пешеходного перехода. Он тащил тело девочки по дороге 50 метров, а затем пытался скрыться.

Проверка личности установила, что им оказался бывший боксер, а ныне ― предприниматель, занимающийся выпечкой низкокалорийных сладостей, Кирилл Островский. Как сообщает "Обозреватель", в прошлом успешный спортсмен и даже в определенных кругах узнаваемый бизнесмен с радостью давал интервью и рассказывал о своих победах.

Однако сейчас, после огласки его роли в смертельном ДТП, найти информацию о Кирилле оказалось не так уж и легко.

Его предположительная страница в соцсети Facebook практически пустая: есть только одна фотография, где молодой Кирилл сидит на мотоцикле. Ни "лайков", ни списка друзей и подписчиков на странице уже нет.

Однако 5 апреля сего года хозяин страницы в соцсети добавлял на нее изображение, что все же указывает на то, что профиль хоть изредка, но был активен.

Ни в Instagram, ни в ранее популярном "ВКонтакте" профили Кирилла Островского или оперативно удалились, или давно не существовали.

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В 2014 году Кирилл Островский дал интервью деловому изданию "Капитал", где рассказал о производстве так называемых фитнес-десертов под брендом Fit&Sweet. На фотографии в материале улыбающийся Кирилл стоит рядом с витриной сладостей собственного производства, как он утверждает, вкусных и полезных. "Киевлянин сделал бизнес на выпечке низкокалорийных десертов", ― гласит заголовок интервью.

Сам Кирилл тогда рассказал, что для начала своего дела ему хватило всего лишь 150 000 гривень.

Указывается также, что продвижение бизнеса начиналось в социальных сетях. Однако сейчас активный профиль этого бренда в интернете днем с огнем не отыскать: либо предприниматель уже потерял к этому интерес, либо после громкого скандала все данные тщательно убрали.

В Facebook одноименная страница числится за производством в России.

Согласно Единому реестру физических лиц-предпринимателей Украины, некий Кирилл Олегович Островский, проживающий в Оболонском районе Киева, занимается розничной торговлей овощей, фруктов и кондитерских изделий в специализированных магазинах. Кроме этого, неожиданно для спортсмена, он может торговать табачными изделиями. Известно также, что как ФЛП Островский зарегистрировал себя в 2012 году.

Ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил насмерть ребенка и пытался скрыться. По данным СМИ, девочка вместе с мамой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, тогда как Hummer вылетел на красный. Водитель протащил девочку на 50 метров, в результате многочисленных переломов ребенок умер.

Сразу после аварии водитель пытался скрыться. Полиция задержала его через несколько сотен метров.