Рабочие устроили митинг у стен Кабмина из-за отключения газа в Броварах

Около тысячи работников Броварского района 24 июля митинговали под стенами Кабинета министров Украины. Причиной стало то, что Киевоблгаз прекратил поставки газа на промышленный узел Броваров и объяснил это проведением аварийных работ.

Митингующие не верят в версию про аварию и называют прекращение газоснабжения диверсией со стороны облгаза, а в частности его главы - Дмитрия Дронова - с целью остановить украинскую промышленность.

Предприниматели заявляют, что действия Киевоблгаза являются абсолютно незаконными, ведь противоречат решению суда первой инстанции о запрете отключить от газа броварские предприятия. Как рассказал генеральный директор Броварского алюминиевого завода Эдуард Айрапетян, никаких предупреждений об отключении газа они не получали. Также он добавил, что из-за простоя производств, имеющих непрерывный цикл работы, компании несут существенные потери, сообщает "Апостроф".

Если газоснабжения не будет восстановлено в течение ближайших 36 часов, промышленный комплекс Броваров остановится. Это приведет к тому, что более 5000 человек останутся без работы, а бюджет Броваров и всей страны понесут колоссальные убытки. Отдельно отмечается, что все предприятия, которые сегодня вышли на митинг, является бюджетообразующими для города и области.

Митингующие также сообщили, что с декабря прошлого года предприятия Киевщины банально шантажировали третьи лица, требуя деньги за возможность нормально работать. Для защиты законных интересов броварские предприниматели неоднократно обращались к губернатору области, однако, по их словам, он никак не может повлиять на газового монополиста Киевщины, поэтому сейчас в области продолжается фактический газовый геноцид.

На митинге также присутствовали вице-премьер-министр Владимир Кистион и глава НКРЭ Оксана Кривенко. Они зафиксировали обращение броварских предпринимателей к Владимиру Гройсману. В ближайшее время будут поданы обращения в СБУ, НКРЭ и ВАМКУ с требованием провести расследование относительно действий Киевоблгаза.