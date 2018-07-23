В Чернигове после сильного ливня часть домов стала не пригодной для жизни (видео)

Люди со страхом думают о зиме. Часть домов в городе стала не пригодной для жизни.

Сорван пол, мокрые стены и затопленные подвалы - Чернигов оправляется от последствий мощного ливня.

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ТСН видела последствия дождливого лета, которое принесло людям бедствия. Мешок с песком под двором значит о затоплении. Жители показывают до какого уровня поднялась вода в их домах. Спасатели добирались до людей на лодках.

Некоторые люди еще не успели оправиться от предыдущего ливня, как накрыл вовый. Людям подпортило мебель, одежду, обувь. Сами дома подмыло так, что разрушения видно как внутри так и снаружи. Люди демонстрируют журналистам последствия потопа.

Люди переживают, поскольку неизвестно когда выплатят компенсации, а зима не за горами.

На случай нового дождя, чтобы воду откачивать сразу, в городе дежурит спецтехника.