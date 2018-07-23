Gazeta Wyborcza: Украинцы с безвизом едут в Европу за хлебом, а иногда и в отпуск

Границы никуда не делись, но интеграция украинцев в европейское общество началась.

Уже 9 миллионов граждан Украины получили биометрические паспорта, которые позволяют пересекать границу Евросоюза без необходимости открывать визу. Только в июне этого года такой возможностью воспользовались 220 тысяч человек. Это вдвое больше, чем в июне 2017-го, когда, собственно, необходимость открывать визу была отменена.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что с начала 2018 года безвизом воспользовались 550 тысяч украинцев. Их количество стремительно растет не в последнюю очередь из-за сезона отпусков и роста интереса к поездкам в страны Евросоюза.

Отмена виз – одно из немногих достижений власти Украины, которые пошли на пользу простым гражданам. И президент Петр Порошенко пытается об этом как можно чаще напоминать, учитывая приближение выборов, запланированных на следующий год. Безвиз хвалил и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите «Украина-ЕС», заявив, что «это сближает наши европейские народы и еще раз доказывает, что украинцам можно доверять».

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Когда необходимость открывать заблаговременно визы для граждан Украины была отменена, можно было часто услышать утверждение, мол «зачем нам это нужно, если у нас нет денег». Оптимисты же говорили, что украинцы идут по стопам поляков, чехов и румын, массово покоряя туристические маршруты Европы. На самом же деле и те, и другие ошибались. А правда лежит где-то посередине. Сегодня в стране в основном ценят возможность свободно путешествовать. В социальных сетях полно фотографий с европейских каникул. Издание отмечает, что это право ценят также жители оккупированных Россией территорий: Крыма и отдельных районов Донбасса. Они тоже изготавливают новые украинские паспорта.

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Но массово ездить на выходные в Вену или Прагу украинцы не начали. На пути этого стоят, прежде всего, финансовые проблемы, ведь средняя зарплата в Украине составляет около 300 долларов. Поэтому ничего удивительного, что для многих украинцев поездка в ЕС – это в первую очередь поиски работы. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, ежемесячно из Украины выезжают около 100 тысяч граждан в поисках трудоустройства за рубежом. Однако, безвизовый режим не дает права работать. Поэтому на месте приходится получать дополнительные разрешения на длительное пребывание и трудоустройство. Значительная часть работников получила необходимые разрешения еще до безвиза.

Издание также отмечает, что беспрепятственные путешествия также увеличили нагрузку на границах, особенно если речь идет о автомобильных переездках. Приходится ждать по 5 часов для прохождения пограничной проверки. Треть всех украинцев, которые путешествуют в ЕС, пользуются самолетами. И у них ситуация получше. Однако, авиасообщений в сравнении с Польшей в Украине очень мало. Впрочем, европейские лоукосты обещают исправить эту ситуацию.

«Но прежде всего, отмена виз дала украинцам ощущение, что Европа на самом деле близко и что они сами становятся частью европейского сообщества», - подчеркивает Gazeta Wyborcza.