Названы основные угрозы для безвиза Украины с ЕС

Украинскую сторону беспокоят вопросы механизма для сохранения безвиза.

В Евросоюзе назвали основные угрозы для безвизового режима.

Об этом сегодня в ходе круглого стола "Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы" сообщил начальник отдела консульско-правовых вопросов, заместитель начальника управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Миняйло, передает РБК-Украина.

"Агентство Европейского Союза, которое занимается охраной внешних границ, "Frontex" в начале этого года опубликовало отчет за прошлый год и, в частности, там были обозначены основные опасности для безвизового режима... Во-первых, это безопасность документов. Это касается тех паспортов, которые граждане Украины используют в некотором количестве в поддельном виде... Второе касается возможности использования оружия, которое есть у нас на востоке, то есть, опасность его возможного незаконного перемещения в Европу", - сказал он.

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"Кроме этого, как отмечают обе стороны - и Европа, и Украина, есть еще одна угроза безвизовому режиму - большое количество граждан, которые используют безвизовый режим не по назначению. Он используется для туристических целей, однако люди попав за границу, часто используют возможность для поиска работы", - добавил Миняйло.

Кроме этого, как отметил представитель МИД, украинскую сторону также беспокоят вопросы предохранительного механизма для сохранения безвиза в дальнейшем. "У нас важно, чтобы тот безвизовый режим, который существует в наших отношениях с ЕС, он сохранялся и дальше. Многие, если не все наше украинское общество, понимает, что безвизовый режим - это индикатор независимости украинского продвижения в ЕС и поэтому, когда есть опасность возвращения визового режима в наших отношениях с Европой, мы начинаем волноваться", - сказал Миняйло.

Ранее Миняйло заявлял, что граждане Украины сейчас могут путешествовать по безвизовому режиму в 85 стран мира.