В Украине собрались усилить безопасность на дорогах после сегодняшних массовых ДТП

В МВД собирают срочное селекторное совещание по обсуждению состояния безопасности дорожного движения после двух трагических ДТП в Николаевской и Житомирской областях, произошедших сегодня утром.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил руководству патрульной полиции усилить безопасность на дорогах в разгар сезона отпусков.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Требую от руководства патрульной полиции срочных, действенных и эффективных шагов по повышению безопасности на дорогах в разгар сезона отпусков. Подчеркиваю, личной ответственности руководителей", - подчеркнул Яровой.

Отмечается, что в министерстве внутренних дел собирают срочное селекторное совещание, на котором будет обсуждаться состояние безопасности дорожного движения и меры его повышения после двух трагических ДТП с погибшими пассажирами в Николаевской и Житомирской областях, произошедших сегодня утром.

Читайте такжеВ полиции назвали возможную причину ДТП с 10-ю погибшими на Житомирщине

"Активный курортный сезон - это период повышенной опасности на загруженных транспортом украинских дорогах. Мы не можем допускать таких многочисленных человеческих жертв, которые стали следствием ужасных ДТП сегодня утром на Николаевщине и Житомирщине. О ходе расследования этих автокатастроф, которые уже находятся на контроле руководства НПУ, будут отчитываться начальники Главных управлений Нацполиции Житомирской и Николаевской областей", - добавил первый заместитель главы МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Украине произошли два ДТП, в результате которых погибли люди. Так, в Житомирской области следствием столкновения маршрутки и грузовика стали гибель 10 и травмирование еще 10 человек.

На территории Николаевской области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком погибли 5 и госпитализированы 12 человек.