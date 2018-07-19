Назван самый популярный университет и специальность среди украинских абитуриентов в этом году

В списке самых популярных специальностей у поступающих такие: "филология", "менеджмент", "медицина".

Самым популярным университетом среди поступающих в этом году стал Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, специальность - «право».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор ГП «Инфоресурс» Оксана Белик на брифинге на тему «Вступительная кампания 2018 - Экватор».

«Относительно топ-5 университетов, которым отдают предпочтение нынешние поступающие. На первом месте сегодня по количеству поданных заявлений - Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, на втором - Львовский национальный университет им. И. Франко, на третьем - Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», на четвертом - Национальный университет «Львовская политехника», на пятом - Харьковский национальный университет им. Каразина», - сказала она.

Белик также добавила, что в этом году самыми популярными специальностями являются «право», «филология», «менеджмент», «медицина».