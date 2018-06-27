Вступительная кампания-2018: что нужно знать абитуриентам

Регистрация электронных кабинетов для участия в кампании стартует уже со 2 июля.

В Украине завершилось внешнее независимое тестирование, а значит очень скоро абитуриенты начнут подавать документы на поступление в вузы. Регистрация электронных кабинетов стартует уже со 2 июля.

Читайте такжеВНО-2018: почти 15% абитуриентов "провалили" тест по истории Украины

УНИАН выяснил, какие особенности будет иметь вступительная кампания-2018, к чему в этом году следует готовится абитуриентам и как правильно подать документы в вуз.

Результаты ВНО и минимальные пороги для поступления

Участники внешнего независимого тестирования нынешнего года получили результаты всех тестов 21 июня. В этот день на информационных страницах абитуриентов были опубликованы результаты тестов по истории Украины, географии, химии и физике. Ранее, 15 июня, стали доступны результаты ВНО по по математике, украинскому и иностранным языкам.

Результаты тестирования 2018 году оказались неутешительными – по данным УЦОКО, каждый седьмой абитуриент этого года провалил его, не набрав необходимого минимума баллов. Тест по украинскому языку не сдали 14,5% выпускников (около 47 тысяч человек). Тест по истории провалили 23 тысячи вчерашних школьников. Математику не сдали около 19% участников тестирования - примерно 20 тысяч человек. Английский язык, где в нынешнем году впервые применялось аудирование, не сдали 11 тысяч человек – 13% участников.

Абсолютных отличников ВНО, которые набрали бы максимальные 200 баллов по всем трем предметам, в этом году нет.

Тем временем, министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что в нынешнем году установлено минимальное количество баллов ВНО (150) для поступления на медицинские специальности. В частности: «медицина», «педиатрия», «стоматология».

Минимальный порог для поступающих на медицинские специальности хотели ввести еще в прошлом году, однако отказались из-за того, что об инициативе сообщили слишком поздно, и выпускники не имели возможности учесть новые условия заранее. В нынешнем году о новых условиях поступления предупредили заблаговременно.

Количество заявлений на бюджет

Количество заявлений на поступление в вузы, которые имеет право подать абитуриент для участия на места бюджетного заказа, снижено по сравнению с прошлым годом. С 9 заявлений на 4 специальности – до 7 заявлений на 4 специальности. По словам Гриневич, это сделано для того, чтобы абитуриенты относились к своим заявлениям с большей ответственностью.

Сертификаты ВНО прошлых лет

В нынешнем году в кампании будут засчитываться сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 года. Это не касается результатов ВНО по иностранным языкам, поскольку в нынешнем году на тестах применили задание нового формата – аудирование.

По словам Лилии Гриневич, в последние годы Украинский центр оценивания качества образования делает тесты таким образом, чтобы результаты разных лет были сопоставимы между собой. Это дает абитуриентам новые возможности. Если они недовольны своими результатами – то могут сдать тесты через год и подать сертификат со своими лучшими результатами.

Унификация предметов

В нынешнем году предметы ВНО для поступления на все специальности были унифицированы. В предыдущие годы вузы сами решали, по каким сертификатам зачислять студентов, что создавало для абитуриентов путаницу. В Минобразования обещают избежать ситуации, когда для вступления на «Журналистику» в киевский вуз требуется один перечень результатов ВНО, а в днепровский вуз – другой.

Новые коэффициенты поступления

Региональный, отраслевой и сельский коэффициенты, по которому рассчитывается конкурсный бал, в нынешнем году также изменились.

Региональные коэффициенты

Для вузов Киева коэффициент составляет 1 (т.е., на конкурсе в столичный вуз абитуриент не получит дополнительных конкурсных баллов).

Для учебных заведений Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областей установлен коэффициент 1,04 (т.е., балы ВНО при конкурсе умножаются на 1,04).

В прочих случаях коэффициент составляет 1,02.

Сельский коэффициент будет начисляться тогда, когда абитуриент зарегистрирован в селе не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений о вступлении, и которые в год поступления получили полное общее среднее образование в сельских школах.

При поступлении на аграрные специальности сельский коэффициент составит 1,05, на прочие специальности – 1,02.

Отраслевой коэффициент призван обеспечить поддержку отдельным специальностям. Он составит 1,02 и будет распространяться на заявления с другой приоритетностью.

Галузевий коефіцієнт from tsnua from

Отмена творческих конкурсов

Вместо творческих конкурсов, действавших при поступлении на ряд педагогических специальностей, специализации дизайна и журналистику, введены так называемые творческие зачеты, дающие допуск к конкурсу. Конкурс проходит среди допущенных лиц, но по результатам ВНО. Зачеты можно проводить в течение полугода до начала вступительной кампании.

Как подать документы в вуз: электронные кабинеты

На сайте МОН уже разместили инструкцию по работе с электронным кабинетом абитуриентов. Регистрация кабинетов в системе и загрузка в них документов будет открыта со 2 июля.

В инструкции пошагово описано создание кабинета, его наполнение и процесс подачи электронных вступительных заявлений.

Для регистрации абитуриенту потребуется указать адрес электронной почты, пароль, данные сертификата ВНО и аттестата о полном среднем образовании.

Отдельно указывается, что в этом году абитуриент должен самостоятельно расчитать средний балл аттестата. Он рассчитывается как среднее арифметическое все указанных в дополнении к аттестату оценок. Калькулятор для расчета среднего балла аттестата будет доступен на сайте ez.osvitavsim.org

В случае возникновения проблем с регистрацией абитуриентам предлагается обратиться на электронную почту: ez@inforesurs.gov.ua либо по номеру (044) 290-18-13.

Вступительная кампания 2018: даты

По данным МОН, регистрация электронных кабинетов начнется со 2 июля и будет доступна до 25 июля. С 12 июля начнется прием заявлений и документов учебными заведениями. Подача заявлений на поступление на основе сертификатов ВНО завершается 26 июля.

1 августа будет обнародован рейтинговый список абитуриентов с указанием рекомендуемых к зачислению, после чего до 6 августа те абитуриенты, которые рекомендуются к зачислению на бюджет, должны подать оригиналы всех необходимых документов. Их зачислят 7 августа. Зачисление студентов на контрактную форму обучения должно состояться до 30 сентября.

Поступление для крымчан и украинцев Донбасса

Для абитуриентов из Крыма и Донбасса в МОН предусмотрели упрощенную систему поступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". В период с 4 июня до 28 сентября по всей Украине будут работать 70 таких центров.

Поступление для абитуриентов льготной категории

Льготные категории абитуриентов (дети-сироты, люди с ограниченными возможностями, ветераны АТО и прочие) получат возможность поступать на специальных условиях, на основании сертификатов ВНО или экзаменов. Предусмотрены категории, поступающие по собеседованию.

Льготные категории абитуриентов должны подавать документы в бумажном варианте.