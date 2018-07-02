Сегодня в Украине стартует вступительная кампания (видео)

Сегодня началась регистрация электронных кабинетов поступающих в вузы.

Сегодня, 2 июля, в Украине стратує вступительная кампания.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уже сегодня абитуриенты смогут создавать электронные кабинеты, через которые позже будет происходить подача заявлений в вузы.

В предыдущие годы система не выдерживала нагрузки и "ложилась" в первые же часы работы. На прошлой неделе желающие могли ее протестировать, а в Минобразования пообещали исправить обнаруженные недостатки.

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Заявления и документы в вузы через электронные кабинеты начнут принимать 12 июля. Их прием будет продолжаться до 18.00 25 июля. Подать можно не более семи заявлений на четыре специальности.

В этом году заявления в электронной форме должны подавать поступающие на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления, а также младшего специалиста на базе 11 классов.

Для регистрации нужно зайти на страницу https://ez.osvitavsim.org.ua/ и указать следующую информацию: адрес электронной почты - она будет логином для входа в кабинет; пароль и подтверждение пароля - не менее 6 символов; данные сертификата ВНО (номер, пин-код и год получения); данные аттестата о полном общем среднем образовании (серия, номер, средний балл).

На странице регистрации отмечается, что все электронные кабинеты, созданные в 2016-2017 годах, удалены. Если поступающий ранее уже регистрировал кабинет, но в этом году планирует поступать снова, то ему нужно заново пройти процедуру регистрации.

Также из системы были удалены все тестовые кабинеты, которые создавались 25 и 26 июня. За эти дни было зарегистрировано почти 1300 тестовых электронных кабинетов.

В Минобразования отметили, что в этом году абитуриенты должны самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Средний балл, введенный в личном электронном кабинете с ошибкой, абитуриент может исправить самостоятельно до подачи первого заявления. Проверять правильность исчисления балла будут приемные комиссии вузов.

С 25 июня для поступающих работают горячие телефонные линии и приемная граждан (https://mon.gov.ua/ua/news/25-chervnya-pochali-pracyuvati-garyacha-telefonna-liniya-mon-ta-prijmalnya-gromadyan-shodo -vstupnoyi-kampaniyi-2018).

Общие рейтинги обнародуют 1 августа. Через неделю после этого - зачислят бюджетников и не позже чем 30 сентября - контрактников.