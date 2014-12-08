В Харькове обнаружили взрывные части «Градов» и «Ураганов», нелегально вывезенные из зоны АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Миндоходов Украины в Харьковской области со ссылкой на начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Сергея Мережко, опасные предметы были обнаружены 7 декабря на территории нелегального пункта приема металлолома в одной из промышленных зон города.

По его сведениям, взрывные части от снарядов оперативники обнаружили в автомобиле «КамАЗ», который преступники покинули, скрываясь от милиции. Кроме того, в складских помещениях сотрудники оперативного управления обнаружили поврежденные автомобильные кузова, подготовленные для утилизации. На одном из этих авто остались номера Луганской области и следы от стрельбы.

Читайте такжеВ Харьковской области неизвестные забросали гранатами военкомат

«В настоящее время устанавливается, не представляет ли опасность человеческой жизни обнаруженный груз, проводятся мероприятия по установлению местонахождения владельцев приемного пункта для их привлечения к ответственности», - отметил Мережко.

По его словам, сейчас решается вопрос о внесении данного правонарушения в Единый реестр досудебных расследование по факту преступления, предусмотренного ст. 213 УКУ (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом).

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове на двух станциях метрополитена обнаружили гранаты.