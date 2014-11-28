В Харькове на двух станциях метрополитена обнаружили гранаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, граната Ф-1 без запала была найдена на платформе станции «Южный вокзал» 27 ноября в 22:50. Пассажиры и персонал станции были эвакуированы, станция закрыта для посадки и высадки пассажиров, поезда двигались через станцию без остановок. Работники взрывотехнической службы перенесли гранату в безопасное место. До конца дня станция не работала.

Читайте такжеВозбуждено дело по факту взрыва около воинской части Харькова

Сегодня, 28 ноября, в 00:50 граната Ф-1 без запала и несколько патронов были найдены на рельсах во время осмотра рельсового полотна станции метро «Пролетарская». Работники взрывотехнической службы перенесли взрывоопасные предметы в безопасное место.