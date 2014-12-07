"Журналистский Майдан": винницкие СМИ потребовали согласовывать с ними кадровые решения ОГА

Виннице представители различных средств массовой информации региона заявили о создании «Журналистского Майдана».

Как передает корреспондент УНИАН, заявление подписано 30 журналистами и передано представителям областной власти.

«Журналисты Винницкой области как граждане, которые не только создают общественное мнение, но и освещают события, мнение общества и отдельных граждан, а также достаточно образованы для принятия общественно важных вопросов, создают «Журналистский Майдан», - сказано в заявлении.

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Журналисты отмечают, что имеют моральное право принимать более активное участие в жизни области, и требуют все кадровые решения согласовывать с «Журналистским Майданом».

«Мы являемся отображением мнения сотен тысяч винничан, поэтому имеем моральное право принимать более активное участие в жизни области. На основании этого считаем, что назначение председателя облгосадминистрации и инициирование его освобождения обязательно должно быть согласовано с «Журналистским Майданом», - сказано в заявлении.

Также отмечается, что заявление является открытым и другие журналисты могут присоединиться к нему.