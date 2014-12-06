Председатель Винницкой ОГА обвиняет протестующих в работе на российские спецслужбы

Об этом руководитель области написал на своей странице в Facebook.

«6 декабря, во время заседания сессии Винницкого областного совета вооруженными группами подготовленных боевиков было захвачено помещение Винницкой областной государственной администрации и областного совета. Очевидно, что во время проведения АТО, фактической агрессии со стороны России, основным методом российских спецслужб является расшатывание ситуации внутри страны, террор против чиновников и патриотов, всех тех, от кого зависит нормальное функционирование государственного организма. К сожалению, кремлевский пропаганде удалось ввести в заблуждение и определенное количество настоящих патриотов», - заявил Олийнык.

По его словам, во время штурма помещения ОГА несколько сотрудников МВД и протестующих были травмированы, в здании повреждены коммунальное имущество.

«Решительно заявляю - ситуация в системе жизнедеятельности всех сфер Виннице и области находится под полным контролем украинской власти, которая не допустит эскалации конфликта», - сказано в заявлении.

Читайте такжеВ Виннице штурмовали облсовет: жгли шины, бросали пиротехникуРуководитель области требует от участников штурма начать переговорный процесс. «В связи со сложной ситуацией в Виннице вынужден требовать от участников штурма немедленного освобождения помещения Винницкой ОГА и Винницкого областного совета и начало переговорного процесса. В случае, если указанные требования не будут выполнены, власть вынуждена будет восстановить законность и правопорядок всеми доступными методами, чтобы защитить жизнь, здоровье и безопасность граждан Украины», - заявил председатель ОГА.

По его словам, «ни один российский провокатор и виновный в организации и подстрекательстве украинцев к провокациям не избежит справедливой ответственности».

Как сообщал УНИАН, в Виннице около 400 активистов штурмовали здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия, на которой местные депутаты намерены проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитка.

Активисты заняли зал и президиум облсовета и приняли обращение к президенту Петра Порошенко с требованием немедленно освободить председателя ОГА Анатолия Олейника.