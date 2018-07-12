Трагедия на Ривненском полигоне: во время следственного эксперимента взорвали несколько минометов “Молот” и “Сани”

Заместитель министра обороны утверждает, что подрыв мины в канале ствола миномета привел к одному и тому же результату - разрушению ствола.

В ходе следственного эксперимента с целью установления причины взрыва миномета во время учений на Ривненском полигоне было подорвано несколько минометов «Молот» и «Сани».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра обороны Игорь Павловский рассказал на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

По его словам, подрыв мины в канале ствола минометов двух различных конструкций привел к одному и тому же результату - разрушению ствола.

«Также мы взорвали параллельно миномет Б-11, по той же методике, и получили те же результаты. После этого всё оружие - первый миномет, который подорвался в ходе выполнения задач и четыре миномета, которые мы вчера взорваны в ходе следственного эксперимента, мы передали в Институт судебных экспертиз для выяснения окончательных причин и проведения анализа, который касается конструктивных особенностей материала, из которого они сделаны», - рассказал Павловский.

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Также он добавил, что в ходе выполнения стрельб на полигоне имела место двойная зарядка миномета, в результате чего произошла трагедия.

По словам Павловского, что касается конструктивных особенностей, то ситуация прояснится после проведения химического анализа материалов, из которых изготовлен миномет.

Кроме того, он рассказал, что на сегодняшний день возбуждено уголовное производство в отношении соблюдения техники безопасности во время учений. «Действия каждого военнослужащего будут восстановлены и будет установлено, что именно вызвало это трагическое событие на учениях», - заверил Павловский.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в 5:55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет «Молот». Погибли трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще девять человек при взрыве получили ранения. Решением командования учения приостановлены. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием. 11 июля на Ривненском полигоне проводили следственный эксперимент с целью установления причины взрыва миномета.

Как известно, 120-мм миномет 2Б11 входит в состав советского минометного комплекса «Сани».

М120-15 «Молот» - миномет калибра 120 мм украинского производства, разработанный на основе советского миномета 2Б11. По сообщению производителя, - ОАО «Завод «Маяк», который входит в состав ГК «Укроборонпром», - в отличие от 2Б11, «Молот» делают из новейших сплавов, которые должны продлить ему срок эксплуатации.