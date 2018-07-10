"Можно принимать фекальные ванны": журналисты показали самый зловонный курорт Крыма (фото)

Особого наплыва отдыхающих в Рыбачьем нет, отмечают журналисты.

В течение последних лет курорт села Рыбачье в оккупированном Крыму завоевал дурную славу самого зловонного места на всем Южном берегу.

"В Крыму есть не только грязевые ванны, но и фекальные. Такую экзотическую процедуру можно совершенно бесплатно получить на пляжах курортного села Рыбачье", – заявил в прошлом году один из ведущих крымских телеканалов, передает "Крым.Реалии".

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По словам местных жителей, в море круглый год сливают канализацию частные эллинги и кафе, в результате чего селу грозит экологическая катастрофа. Российские контролирующие органы пообещали исправить ситуацию, но о каких-то практических шагах с тех пор ничего не сообщалось.

Ныне в Рыбачьем в разгаре "высокий" курортный сезон. Кажется, что в сельских пляжно-гастрономических буднях ничего не изменилось. Правда, былых "ароматов" пока не ощущается.

Как сообщал УНИАН, похоже, Крымский мост, который так старались побыстрее достроить оккупанты, ожидаемого наплыва туристов им не принес. В сети показали фотографии с Керченского моста, на котором не видно практически ни одного автомобиля.