"Можно принимать фекальные ванны": журналисты показали самый зловонный курорт Крыма (фото)

12:18, 10 июля 2018
Общество
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Журналисты показали кадры с Рыбачьего / фото ru.krymr.com

"В Крыму есть не только грязевые ванны, но и фекальные. Такую экзотическую процедуру можно совершенно бесплатно получить на пляжах курортного села Рыбачье", – заявил в прошлом году один из ведущих крымских телеканалов, передает "Крым.Реалии".

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По словам местных жителей, в море круглый год сливают канализацию частные эллинги и кафе, в результате чего селу грозит экологическая катастрофа. Российские контролирующие органы пообещали исправить ситуацию, но о каких-то практических шагах с тех пор ничего не сообщалось.

Ныне в Рыбачьем в разгаре "высокий" курортный сезон. Кажется, что в сельских пляжно-гастрономических буднях ничего не изменилось. Правда, былых "ароматов" пока не ощущается.

фото ru.krymr.com
фото ru.krymr.com

Как сообщал УНИАН, похоже, Крымский мост, который так старались побыстрее достроить оккупанты, ожидаемого наплыва туристов им не принес. В сети показали фотографии с Керченского моста, на котором не видно практически ни одного автомобиля.

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Теги: #Крым#курорт#фото