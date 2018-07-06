"А где обещанные туристы?": в сети показали фото пустого Крымского моста

На фотографиях с Керченского моста не видно практически ни одного автомобиля.

Похоже, Крымский мост, который так старались побыстрее достроить оккупанты, ожидаемого наплыва туристов им не принес. В сети показали фотографии с Керченского моста, на котором не видно практически ни одного автомобиля.

Снимки опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым‏.

За 16 суток с момента открытия движения по Крымскому мосту проехало около 212,7 тысячи транспортных средств в обе стороны. Об этом сайту «Звезды»кто то сказал

Вебка была-отвернули от моста.Там в тв уже мульон проехало.Что б не посчитала

Хоть лапти выкладывают фото.Смотрите потоки pic.twitter.com/O1cnJWbUZy — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 6 июля 2018 г.

Как сообщал УНИАН ранее, в оккупированном Крыму, несмотря на старт купального сезона, наплыва туристов не наблюдается. На фото с пляжей оккупированной Евпатории можно заметить всего несколько человек.