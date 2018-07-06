"А где обещанные туристы?": в сети показали фото пустого Крымского моста

14:05, 06 июля 2018
Общество
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Twitter RoksolanaToday&amp;Крым

Похоже, Крымский мост, который так старались побыстрее достроить оккупанты, ожидаемого наплыва туристов им не принес. В сети показали фотографии с Керченского моста, на котором не видно практически ни одного автомобиля.

Снимки опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым‏.

Как сообщал УНИАН ранее, в оккупированном Крыму, несмотря на старт купального сезона, наплыва туристов не наблюдается. На фото с пляжей оккупированной Евпатории можно заметить всего несколько человек.

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Теги: #Крым#оккупация Крыма