В Ривном умер полицейский, которого пьяный мужчина ударил вилами

Медики пытались спасти жизнь полицейского, однако он впал в кому и, не приходя в сознание, умер. У него остались жена, родители и родные.

В больнице Ривного 9 июля скончался полицейский, получивший ранения при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, 25-летний Александр Гордейчук, инспектор группы реагирования патрульной полиции Дубенского отдела полиции, получил ранение плеча вилами и ушиб головного мозга тяжелой степени 1 июля во время пресечения правонарушения в селе Стовпец Дубенского района.

Медики пытались спасти жизнь полицейского, однако он впал в кому, и 9 июля, не приходя в сознание, скончался. У него остались жена и родители.

Читайте такжеНа Днепропетровщине похоронили жестоко убитую среди бела дня 13-летнюю школьницу (видео)

«Коллектив полиции Ривненской области потерял достойного офицера. Искренние соболезнования семье погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского», - отмечается в сообщении пресс-службы полиции.

Как сообщал УНИАН, 1 июля полиция прибыла по вызову о конфликте между соседями. Свидетели на месте происшествия сообщили, что сосед запугивал людей огнестрельным оружием. Мужчину правоохранители обнаружили у него дома в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и отрицал наличие оружия. В момент, когда инспектор группы реагирования отвернулся, нетрезвый злоумышленник вилами сначала несколько раз ударил служебный автомобиль полиции, а затем - полицейского, и убежал. Менее чем за час злоумышленника задержали вблизи места жительства его брата. Полицейские нашли там незарегистрированное ружье, которое отправили на экспертизу.