"Это просто кошмар для местных": крымчане жалуются на катастрофическую нехватку воды

Жалобы на ухудшение водоснабжения поступают из разных регионов Крыма, но в особенности с восточных районов.

В населенных пунктах восточного Крыма в июле резко ухудшилась ситуация с водообеспечением населения.

Об этом рассказали активисты на встрече общественного движения «Крымская идея» в Белогорске, передает Крым.Реалии.

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«В селе Вишенное Белогорского района прошел сход жителей, на котором местные власти объявили, что в связи с тем, что в Белогорском водохранилище критично снизился полезный объем воды, а вместе с ней и уровень воды в вытекающей из водохранилища реки Биюк-Карасу, местная водокачка перестает качать воду из речки. Теперь машина развозит воду, и на человека выделяют лишь 33 литра воды в сутки. Это просто кошмар для местных жителей, которым кроме самих себя, надо еще напоить и домашний скот», – рассказал местный житель Решад Меметов.

По информации жителя Судака Эдема Исмаилова, в городе подачу воды сократили до двух часов через сутки. Житель Советского района Февзи Каракаш сообщил, что в районе обезвоживаются скважины и колодцы.

Правозащитник Абдурешит Джеппаров отметил, что жалобы на ухудшение водоснабжения поступают из разных регионов Крыма, но в особенности с восточных районов.

Белогорское водохранилище способно обеспечивать потребителей до конца июля, расход воды превышает ее приход уже в три раза. Об этом на пресс-конференции рассказал собственник крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

В июне в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.