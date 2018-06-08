"Страшная засуха, урожай погиб": СМИ показали последствия оккупации Крыма Россией (фоторепортаж)

Из-за засушливой погоды крымское село Правда полностью потеряло 75% урожая пшеницы.

Крымское село Правда Первомайского района страдает от страшной засухи. Причиной тому стало перекрытие Северо-Крымского канала в следствие оккупации Крыма Россией.

Фотографии пострадавшего села публикует издание "Крым. Реалии".

С 4 июня Правда, как и весь район, официально живет в режиме чрезвычайной ситуации природного характера. Его в связи с непрекращающейся засухой для четырех степных районов полуострова своим распоряжением ввел подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

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Из-за засушливой погоды хозяйство полностью потеряло 75% урожая пшеницы, ущерб составил около 10 млн рублей (более 4 млн. гривень). Значительные потери кооператив «Правда» понесет и в озимом ячмене, сбор которого начался 5 июня.

«Ситуация катастрофическая. Похожая засуха у нас была и в 2008, и в 2012 годах. Но тогда выручала днепровская вода» – говорит главный агроном хозяйства Павел Талалов.

Как сообщал УНИАН, в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.