"Страшная засуха, урожай погиб": СМИ показали последствия оккупации Крыма Россией (фоторепортаж)

15:00, 08 июня 2018
Общество
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Почва в крымском селе потрескалась от жары / "Крым. Реалии"

Крымское село Правда Первомайского района страдает от страшной засухи. Причиной тому стало перекрытие Северо-Крымского канала в следствие оккупации Крыма Россией. 

Фотографии пострадавшего села публикует издание "Крым. Реалии".

Желоба Северо-Крымского канала пересохли
Желоба Северо-Крымского канала пересохли /  © "Крым. Реалии"
Теперь же по подземным трубам вода качается исключительно из артезианских скважин
Теперь же по подземным трубам вода качается исключительно из артезианских скважин /  © "Крым. Реалии"
Одно из пострадавших от засухи пшеничных полей «Правды». Уцелело 240 гектаров, полностью погибло – 760
Одно из пострадавших от засухи пшеничных полей «Правды». Уцелело 240 гектаров, полностью погибло – 760 /  © "Крым. Реалии"
Колосья озимого ячменя так и не набрали нужной кондиции. Его уборка в «Правде» уже началась
Колосья озимого ячменя так и не набрали нужной кондиции. Его уборка в «Правде» уже началась /  © "Крым. Реалии"
Почва на кукурузном поле потрескалась от жары. За всю весну дождь в Правде выпадал три раза
Почва на кукурузном поле потрескалась от жары. За всю весну дождь в Правде выпадал три раза /  © "Крым. Реалии"
© "Крым. Реалии"
© "Крым. Реалии"

С 4 июня Правда, как и весь район, официально живет в режиме чрезвычайной ситуации природного характера. Его в связи с непрекращающейся засухой для четырех степных районов полуострова своим распоряжением ввел подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

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Из-за засушливой погоды хозяйство полностью потеряло 75% урожая пшеницы, ущерб составил около 10 млн рублей (более 4 млн. гривень). Значительные потери кооператив «Правда» понесет и в озимом ячмене, сбор которого начался 5 июня.

«Ситуация катастрофическая. Похожая засуха у нас была и в 2008, и в 2012 годах. Но тогда выручала днепровская вода» – говорит главный агроном хозяйства Павел Талалов.

Как сообщал УНИАН, в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

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Теги: #Крым#оккупация Крыма