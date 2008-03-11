Цена на нефть достигла нового рекордного уровня
01:02, 11 марта 2008Общество
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Неуклонный рост продолжается с января
Цена на нефть в ходе торгов в Нью-Йорке в понедельник достигла нового рекордного уровня - 107 долларов за баррель.
На бирже NYMEХ стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла в ходе торгов до 107 долларов за баррель, но затем откатилась к отметке 106,72 доллара, сообщает АР.
Неуклонный рост стоимости "черного золота" продолжается с января, когда баррель нефти стоил 87 долларов. Эксперты объясняют эту тенденцию целым комплексом факторов, один из них - ослабление доллара США по отношению к другим валютам, прежде всего евро.
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