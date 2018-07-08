"Ты же не в России живешь!": украинская звезда Playboy разозлила фанатов (видео)

Поклонники Даши Астафьевой принялись ее исправлять.

Повод для волнения всегда найдём с @anna_gurban 😂😭🤪 Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 6 Лип 2018 р. о 7:55 PDT

Экс-участница известной группы Nikita, звезда Playboy Даша Астафьева выругалась на украинском языке.

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Видео звезда опубликовала в Instagram. "Цей український, бл**ь!", - отметила звезда на камеру.

Но возмутила она фанатов не нецензурной лексикой, а допущенной ошибкой: "Не український, а українська... Ты же не в России живешь!", "Ця українська, б***ь!".

Ранее Астафьева поразила поклонников своим поступком. Так, певица на сцене во время выступления поцеловала сначала одну девушку из балета, затем вторую.