Украинская звезда Playboy страстно поцеловала двоих девушек на сцене (видео)
16:11, 27 июня 2018Общество
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Астафьева не перестает удивлять своих поклонников.
Поймут все, кто был на концерте в субботу... #ненормативнаялексика🔞 #outfit @tamar_fashion #hairstyle @mesto_pod_solncem_od
Украинская певица, модель и звезда Playboy Даша Астафьева поразила поклонников своим поступком.
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Артистка опубликовала в Instagram ролик без звука с выступления. На нем видно, как певица поцеловала сначала одну девушку из балета, затем вторую. "Поймут все, кто был на концерте в субботу...", - загадочно подписала видео Астафьева.
"Обожаю этот момент", "Лесби", "Впечатляет", - писали подписчики. Однако у некоторых была и шоковая реакция.
Ранее на одном из видео концерта "Лига звезд" пользователи сети смогли разглядеть не только новую прическу Даши Астафьевой, но и ее пикантные части тела.
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