Украинская звезда Playboy страстно поцеловала двоих девушек на сцене (видео)

Астафьева не перестает удивлять своих поклонников.

Поймут все, кто был на концерте в субботу... #ненормативнаялексика🔞 #outfit @tamar_fashion #hairstyle @mesto_pod_solncem_od Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 26 Чер 2018 р. о 11:24 PDT

Украинская певица, модель и звезда Playboy Даша Астафьева поразила поклонников своим поступком.

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Артистка опубликовала в Instagram ролик без звука с выступления. На нем видно, как певица поцеловала сначала одну девушку из балета, затем вторую. "Поймут все, кто был на концерте в субботу...", - загадочно подписала видео Астафьева.

"Обожаю этот момент", "Лесби", "Впечатляет", - писали подписчики. Однако у некоторых была и шоковая реакция.

Ранее на одном из видео концерта "Лига звезд" пользователи сети смогли разглядеть не только новую прическу Даши Астафьевой, но и ее пикантные части тела.