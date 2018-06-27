Украинская звезда Playboy страстно поцеловала двоих девушек на сцене (видео)

16:11, 27 июня 2018
Общество
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Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

Украинская певица, модель и звезда Playboy Даша Астафьева поразила поклонников своим поступком.

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Артистка опубликовала в Instagram ролик без звука с выступления. На нем видно, как певица поцеловала сначала одну девушку из балета, затем вторую. "Поймут все, кто был на концерте в субботу...", - загадочно подписала видео Астафьева.

"Обожаю этот момент", "Лесби", "Впечатляет", - писали подписчики. Однако у некоторых была и шоковая реакция.

Ранее на одном из видео концерта "Лига звезд" пользователи сети смогли разглядеть не только новую прическу Даши Астафьевой, но и ее пикантные части тела.

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Теги: #сцена#певица#Даша Астафьева