Взрыв на Ривненском полигоне: Порошенко поручил не применять на учениях миномет, который мог стать причиной трагедии

Указанный миномет не будет применяться на учениях до завершения расследования.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба Виктору Муженко до завершения расследования не использовать на учениях минометы, которые могли стать причиной трагедии на Ривненском общевойсковом полигоне.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время торжественных мероприятий по случаю 70-й годовщины со дня образования государственного предприятия «Завод 410 ЦА».

“Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять”, - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различных степеней тяжести. Трагедия произошла сегодня, 6 июля, в 05.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой.

Решением командующего Сухопутных войск ВСУ обучение приостановлено. Назначено служебное расследование причин трагического случая.