"По глазам видно, что он очень болен, попросил детские книжки": мать Клыха рассказала о его состоянии

"Станислав попросил детские книжки. Когда мать была у него 2 месяца назад, он тоже все время говорил о детстве", - рассказала омбудсмен Денисова.

Мать политзаключенного Кремля Станислава Клыха Тамара Клых рассказала Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой, что самочувствие ее сына, который находится в тюремной психбольнице, вызывает беспокойство.

Об этом омбудсмен написала в Facebook. "Она сказала, что сейчас ее сын, действительно, находится в психиатрической больнице. Это подтвердили и правозащитница Татьяна Щур, и адвокат Екатерина Сорняк. Станислава чем-то лечили, он лучше себя чувствует, но по глазам видно, что он, безусловно, очень болен... Беспокоит то, что Станислав попросил детские книжки. Когда мать была у него 2 месяца назад, он тоже все время говорил о детстве. Уже тогда это ее насторожило. Сейчас Тамара Клых не может поехать к сыну, поскольку она сама очень плохо себя чувствует, у нее большие проблемы со здоровьем. Все же ей 75 лет", - написала Денисова.

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Она добавила, что 11-12 июля консул попытается попасть к Станиславу, если его допустят. "Я еще раз буду обращаться к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, чтобы она поспособствовала моему визиту к нашим политзаключенным, находящимся в России и, в первую очередь к тем, кто объявил голодовку и чье состояние здоровья вызывает беспокойство. К Станиславу Клыху, Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Эмиру Усеину Куку", - добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Станислав Клых, которого российский суд приговорил к 20 годам колонии, нашелся в Магнитогорске в областной психиатрической тюремной больнице.

Напомним, 19 мая 2016 года суд присяжных признал Станислава Клыха виновным в том, что он якобы участвовал в Чеченской войне на стороне боевиков, украинца приговорили к 20 годам лишения свободы. Клых отбывает наказание в Челябинской области.

Дело Клыха сфабриковано Российским следственным комитетом и в нем фигурирует экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Адвокат Илья Новиков опубликовал новые подробности, по его словам, - "этой грязной истории". В ней Россия официально заявляет, что в 94-м Яценюк носил прозвище "боевик Арсен", воевал в Чечне против российских войск с Александром Музычко, известным как Саша Белый, а еще - бывшим руководителем львовской организации УНА-УНСО Андреем Шкилем и, собственно, Клыхом и Карпюком, которого посадили на 22,5 года.