Украинского политзаключенного Клыха нашли в Магнитогорске в тюремной психбольнице

У адвоката сложилось впечатление, что Клых находится под влиянием успокоительных препаратов.

Украинский политзаключенный Станислав Клых, которого российский суд приговорил к 20 годам колонии, нашелся в Магнитогорске в областной психиатрической тюремной больнице.

Об этом сообщает российская правозащитница Татьяна Щур на странице в Facebook.

"Его обнаружила там Екатерина Бурьян, адвокат Уральской правозащитной группы после того, как екатеринбургский адвокат Станислава Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня", - говорится в сообщении.

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По ее словам, Станислав чувствует себя лучше. "Говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков. Если 26 июня его сознание было спутано, речь "плыла", образы зашкаливали и казались Роману "фантазийно-бредовыми", то Екатерина нашла его более спокойным и разумным", - написала Щур.

При этом у адвоката сложилось впечатление, что Клых находится под влиянием успокоительных препаратов.

Сам Станислав, по ее словам, сказал, что ему делают "какие-то прививки". Клых пожаловался, что письма от мамы быстро забирают, чуть дав прочитать, на прогулки водят редко. Он просил передать ему список детской приключенческой литературы.

"Ясно, что необходимо: Во-первых - объективное обследование независимыми специалистами. Во-вторых - допустить к нему Уполномоченного по правам человека Украины и психиатра международного уровня. И главное - немедленно отправить его домой", - написала правозащитница.

Ранее УНИАН сообщал, что в России политзаключенного украинца Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу.

Напомним, 19 мая 2016 года суд присяжных признал Станислава Клыха виновным в том, что он якобы участвовал в Чеченской войне на стороне боевиков, украинца приговорили к 20 годам лишения свободы. Клих отбывает наказание в Челябинской области.

Дело Клыха сфабриковано Российским следственным комитетом и в нем фигурирует экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Адвокат Илья Новиков опубликовал новые подробности, по его словам, - "этой грязной истории". В ней Россия официально заявляет, что в 94-м Яценюк носил прозвище "боевик Арсен", воевал в Чечне против российских войск с Александром Музичком, известным как Саша Белый, а еще - бывшим руководителем львовской организации УНА-УНСО Андреем Шкилем и, собственно, Клыхом и Карпюком, которого посадили на 22,5 года.