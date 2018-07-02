Обвинение просит для Балуха слишком суровое наказание, даже по российским законам – адвокат

Адвокат также отметила, что защита просила оправдать активиста, акцентируя внимание на том, что действия Балуха были реакцией на провокации начальника Раздольненского изолятора.

Исходя из сложившейся в России судебной практики, гособвинитель по второму уголовному делу в отношении украинца Владимира Балуха попросил суд наказать активиста немотивированно большим сроком лишения свободы.

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Об этом заявила Крым.Реалии адвокат Балуха Ольга Динзе. «Прокурор попросил назначить наказание – 6 лет лишения свободы в целом, а за этот эпизод, который сейчас инкриминируют Балуху – 4 года лишения свободы. Считаю, данное наказание не соответствует совершенному преступлению. По практике назначения наказания по этой статье в России, это примерно 4-6 месяцев лишения свободы. Я не знаю, кто давал ему указание попросить столь суровое наказание», – сказала Динзе.

Адвокат также отметила, что защита просила оправдать активиста, акцентируя внимание на том, что действия Балуха были реакцией на провокации начальника Раздольненского изолятора, а значит – необходимой обороной.

По словам Динзе, Балух чувствует себя нормально и продолжает голодовку – пьет только воду.

На заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в Крыму прокурор попросил для украинского активиста Владимира Балуха четыре года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания.

Активист голодает с 19 марта из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Суд в аннексированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. руб.

Другое дело против активиста возбуждено по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.