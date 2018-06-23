Балух в письме Порошенко рассказал, как в симферопольском СИЗО пели гимн Украины

21:34, 23 июня 2018
Общество
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ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года / фото crimeahrg.org

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Фото письма, датированного 22 июня, опубликовал в субботу на своей странице в Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Балух, в частности, рассказал, как 12 июня, когда в РФ отмечается "День России", в СИЗО Симферополя выкрикивали "Слава Украине!".

"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день расии", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружно звучало "Слава Украине" и нередкие арестанты пели украинский гимн", - пишет политзаключенный.

Он добавил, что не расслышал при этом ни одного одобрительного возгласа в честь "виновницы торжества".

Кроме того, Балух предостерег от "зеркального ответа" на агрессию России.

"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, является самой живучей из всех политических "традиций", независимо от цвета флага над Кремлем. И более всего я хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора! Зла во благо не бывает", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 23 июня омбудсмен Людмила Денисова заявила, что политзаключенного Владимира Балуха, которого незаконно удерживают в аннексованном Крыму, перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он терпит издевательства и унижения по национальным признакам со стороны руководителя изолятора.

Также Денисова призвала руководителя офиса МК Красного Креста в Симферополе Пьера-Эммануэля Дюкруе и главу региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту как можно быстрее посетить Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Справка УНИАН. ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 грн).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – за флаг Украины, который находился во дворе его дома.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухое голодание.

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Теги: #письмо#Балух#Петр Порошенко