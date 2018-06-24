Суд аннексированного Крыма рассмотрит условно-досрочное освобождение Балуха

Заседание "суда" в оккупированном Крыму назначено на 25 июня.

В Железнодорожном районном суде Симферополя 25 июня состоится судебное заседание, на котором должны рассмотреть ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении голодающего в СИЗО украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа» в Facebook.

«Балух свою вину не признал. Судья при повторном рассмотрении вновь проигнорировала доказательства невиновности украинца и факты фальсификации доказательств в деле против него… В отношении Балуха дела имеют явные признаки политического преследования. Начало заседания в 11 часов», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был во дворе его дома.

Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Балух 19 марта объявил голодовку.

15 июня Балуху стало плохо с сердцем во время заседания подконтрольного РФ так называемого «Раздольненского райсуда».

22 июня адвокат сообщил, что активист отказался от сухарей и начал употреблять только воду.